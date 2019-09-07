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8 сентября • обновлено в 11:06
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"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети

4.4т Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на очередную порцию критики в сети.

В Instagram артистка опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram

Многие пользователи сети не оценили такое фото, раскритиковав внешность певицы.

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"Анна, ну зачем вы накачали такие губища? У вас же свои очень красивые", "Ань, худей и горя не знай", "Лобода№2", "С губами перебор", "Красиво, но не свое", - пишут они.

Однако некоторые фанаты поддержали Седовоку и осыпали ее комплиментами: "Ну красиво же", "Какая красавица", "Афродита в стороне покуривает".

"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети
"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова растрогала поклонников трогательной историей о своем детстве.

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Персона
Анна Седокова
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