"Зачем такие накачала?" Седокова сверкнула пышной грудью и нарвалась на гнев сети

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на очередную порцию критики в сети.

В Instagram артистка опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.

Анна Седокова instagram

Многие пользователи сети не оценили такое фото, раскритиковав внешность певицы.

"Анна, ну зачем вы накачали такие губища? У вас же свои очень красивые", "Ань, худей и горя не знай", "Лобода№2", "С губами перебор", "Красиво, но не свое", - пишут они.

Однако некоторые фанаты поддержали Седовоку и осыпали ее комплиментами: "Ну красиво же", "Какая красавица", "Афродита в стороне покуривает".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова растрогала поклонников трогательной историей о своем детстве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!