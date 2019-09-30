Главная Новости
30 сентября • обновлено в 05:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"За этим стоит ФСБ": известный продюсер объяснил скандал с Винником

2.3т Читать материал на украинском

Скандал вокруг украинского певца Олега Винника, который засветился в клипе с российскими звездами-крымнашистами и не смог ответить на вопрос, чей Крым, является делом рук спецслужб России.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал музыкальный продюсер Александр Ягольник. По словам продюсера, до выхода видеоролика Винник выглядел как "нормальный исполнитель с нормальной гражданской позицией".

"За этим стоит ФСБ – это 100%, потому что когда этот ролик вышел, сразу же появилось интервью Светланы Лободы, которая сказала, что для артистов все равно, где зарабатывать деньги", – заявил Ягольник.

"Я думаю, тут была у ФСБ задача конкретно пробить именно женскую аудиторию, поскольку женская аудитория больше чем мужская устала от войны. Они сейчас разыгрывают эту карту и крайне прискорбно, что Олег Винник на эту удочку попался", – отметил он.

Новости
"Это не надолго": Иво Бобул спрогнозировал конец карьеры Винника

По мнению продюсера, скандал ударил по репутации артиста даже больше, чем участие в избирательной кампании Аграрной партии.

"Он в самое тяжелое для Украины время, когда меняется одно руководство и приходит другое, заиграл российскую скрипку... ФСБ не брала Лорак, не брала Лободу и других, кто там выступает. Они знают, что украинское общество их не воспринимает. А Винника они точно угадали и взяли первый номер. Именно тот человек, который демонстрировал патриотические взгляды, сейчас говорит – я с россиянами стою в одной лодке", – подчеркнул Ягольник.

Также продюсер не исключил, что согласие певца сняться в ролике было продиктовано его желанием в будущем поехать на гастроли в Россию.

Олег Винник

Олег Винник

instagram.com/olegg.vynnyk

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Винник Александр Ягольник
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
7
8
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Что на это сказать,работой КГБ-ФСБ можно только гордится.Да,забыли добавить в агенты Кремля Усика и Марув(или,как там ее)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В шароварах у патриотов забурлило укр аинство.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Для тех кто в кастрюле - Крым российский с 1783 года
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel