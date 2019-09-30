"За этим стоит ФСБ": известный продюсер объяснил скандал с Винником

Скандал вокруг украинского певца Олега Винника, который засветился в клипе с российскими звездами-крымнашистами и не смог ответить на вопрос, чей Крым, является делом рук спецслужб России.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал музыкальный продюсер Александр Ягольник. По словам продюсера, до выхода видеоролика Винник выглядел как "нормальный исполнитель с нормальной гражданской позицией".

"За этим стоит ФСБ – это 100%, потому что когда этот ролик вышел, сразу же появилось интервью Светланы Лободы, которая сказала, что для артистов все равно, где зарабатывать деньги", – заявил Ягольник.

"Я думаю, тут была у ФСБ задача конкретно пробить именно женскую аудиторию, поскольку женская аудитория больше чем мужская устала от войны. Они сейчас разыгрывают эту карту и крайне прискорбно, что Олег Винник на эту удочку попался", – отметил он.

По мнению продюсера, скандал ударил по репутации артиста даже больше, чем участие в избирательной кампании Аграрной партии.

"Он в самое тяжелое для Украины время, когда меняется одно руководство и приходит другое, заиграл российскую скрипку... ФСБ не брала Лорак, не брала Лободу и других, кто там выступает. Они знают, что украинское общество их не воспринимает. А Винника они точно угадали и взяли первый номер. Именно тот человек, который демонстрировал патриотические взгляды, сейчас говорит – я с россиянами стою в одной лодке", – подчеркнул Ягольник.

Также продюсер не исключил, что согласие певца сняться в ролике было продиктовано его желанием в будущем поехать на гастроли в Россию.

Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk

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