"Янукович был очень хорошим человеком": новоиспеченный кандидат в президенты Украины сделал громкое признание

Народный артист Украины Иво Бобул заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был "хорошим человеком" и ему нужно было остаться, "чтобы довести все до конца".

Такое мнение певец высказал в эфире программы "БАЦМАН" на телеканале "112 Украина", уточнив, что это было тогда, когда Янукович "не был еще даже премьером".

На вопрос ведущей, пел ли артист вместе с Виктором Януковичем, которого в свое время поддерживал, в караоке, Бобул ответил негативно, однако добавил, что лично был знаком с экс-президентом.

"Просто в свое время я поддержал Януковича, потому что знал его лично, знал его семью. Он был очень хороший человек. Поверьте мне. Тогда, когда не был еще даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына, я с ним познакомился там. Видел, что человек хозяйственный", - сказал Бобул.

Как отметил артист, ошибки Янукович совершил уже во время своего президентского срока. К тому же, не нужно обвинять президента во всех проблемах в стране.

"Во-первых, свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг - что?.." - утверждает певец.

Также Бобул подчеркнул, что осуждать Януковича "не имеет права", потому что "Всевышним ему не дано право судить кого-то".

"Я думаю, что ему нужно было остаться. Несмотря ни на что. Как бы ни сложилось, он должен был здесь остаться, довести все до конца. Может, если бы он остался, всего остального и не было бы. Было бы что-то другое, но такого не было бы", - подытожил певец.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Иво Бобул заявил, что собирается стать президентом Украины.