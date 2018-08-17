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СпортLady

"Готовлю хрен": повар рассказал о подготовке к приезду Путина на свадьбу в Австрию

3.2тЧитать новость на украинском

Работники ресторана, в котором будет проходить свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на которую собрался президент РФ Владимир Путин, рассказали об особенностях и трудностях организации действа.

Место проведения - заведение "Чеппе", на самом юге земли Штирия на винной дороге, которая проходит между виноградниками. В окрестностях разбросаны винодельни. Некоторые лучшие в мире вина производят именно здесь. Терраса ресторана выходит прямо на виноградные плантации, которые простираются до самой границы со Словенией, сообщает Daily Storm.

Готовить для Кнайсль, Путина и других гостей будет шеф-повар "Чеппе" Хайнц Прешан. Он поделился неокторыми секретами о численности гостей и деликатесах для "русского царя" — так президента России называют некоторые австрийские СМИ.

"Вошел будущий супруг министра иностранных дел Вольфганг Майлингер и попросил организовать банкет на 20 человек... но из-за "гостя-сюрприза" теперь это целая история для более чем 100 человек", — рассказал шеф-повар.

К визиту Путина в ресторане приготовят и особенные штирийские деликатесы: "Яблочный хрен, конечно же", — говорит Прешан. Этот традиционный австрийский соус подается к блюдам из говядины и рыбы, а готовится из натертого хрена и очищенных кисловатых яблок с добавлением сливок, лимонного сока, соли и сахара.

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На вопросы о Путине повар отреагировал спокойно, даже слегка со скепсисом, ведь свадебная пара должна быть в центре внимания. Для невесты, например, Прешан приготовит специальное вегетарианское блюдо. "Желаю себе ничего не пересолить. И селфи с Путиным", — поделился шеф-повар.

Предстоящий визит российского лидера и других гостей уже доставил немало хлопот сотрудникам "Чеппе". Уже пять недель безопасность — проблема №1 во всей Штирии, а тем более в самом ресторане. Посетители заведения уже наблюдают за работой полиции и сотрудников антитеррористического спецподразделения "Кобра". Спецназ мобилизован именно из-за приезда Путина, который классифицируется МВД страны как "лицо высокого риска", поскольку "Россия активно участвует в кризисных и конфликтных ситуациях".

"Мы уже не можем это скрывать. И с российской стороны тоже работают, используются дроны", — рассказали в "Чеппе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин попал в скандал из-за свадьбы.

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Sam Vik
Sam Vik
Хрен для хуйла? оригинально.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
а что молодцы Австрийцы, денег заработают. свадьба на таком уровне.Папуасы а что вашего свина не будет? или невесте на ночь много жирного нельзя.
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Графский Степан
Графский Степан
Изгой нерукопожатный почему то раз'езжает по Европе
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Gordon Yury
Gordon Yury
Графский холоп, примечательно, что даже ты, запоребриковый троль этого не понимаешь! Смотри, накажут...
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Sam Vik
Sam Vik
Графский Степан, нерукожопожатному изгою хоть на свадьбу, хоть на похороны - лишь бы показать, что он в Европу съездил.
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