"Я жива, здорова!" Появилось интервью с Дорошиной за день до смерти

Звезда советского фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина за день до смерти жаловалась на проблемы с сердцем, но была настроена оптимистически. (Чтобы послушать аудио, доскрольте до конца страницы).

Последние кадры с актрисой показал российский "Пятый канал", который связывался с ней 20 апреля после информации о том, что к ней приезжала "скорая".

"Я взрослый, больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома", — сказала Дорошина журналистам.

Новости Нина Дорошина оказалась в больнице

Нина Дорошина ТАСС

Как сообщал "Обозреватель", утром 21 апреля Нина Дорошина скончалась в Москве в своей квартире.