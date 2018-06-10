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"Я вас люблю, Россия!" Культовая актриса вырядилась в кокошник из-за ЧМ-2018

3.4тЧитать новость на украинском

Всемирно известная актриса и певица Наталия Орейро посвятила песню Чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

На YouTube опубликован клип Орейро на композицию United By Love, которую уругвайская певица исполнила на испанском, английском и русском языках одновременно.

Артистка снялась в стилизованной русской одежде, а также примеряла на себя традиционный кокошник. В песне Орейро призвала мир забыть обо всех проблемах и объединиться ради футбола.

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"Поехали! Давайте! Поднимите руки вверх! Я вас люблю, Россия!" - выкрикивает Орейро по-русски в клипе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клип россиян о ЧМ-2018 жестко высмеяли в сети.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Наталья Орейро
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