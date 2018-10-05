МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

"Ночами дома не появлялся": известный в Украине комик рассказал о своих кутежах

1.2тЧитать материал на украинском

Известный украинский комик, звездный тренер "Лиги смеха" и актер Юрий Ткач - раньше часто пропадал в клубах и не ночевал дома.

Как он рассказал для "КП" в Украине"- в своей жизни ему пришлось пройти через много вещей, чтобы стать примерным семьянином. "В свое время мы тусовались по клубам, дурковали, гнали черта. Я мог ночами дома не появляться. Но от этого быстро устаешь. И я понял, что моя жена и ребенок - это святое. Все остальное не важно", - рассказывает комик .

"Ночами дома не появлялся": известный в Украине комик рассказал о своих кутежах
Читайте также:
Скандальный друг Зеленского напугал сеть странным видео

На данный момент Ткач позволяет себе раз в месяц выйти с друзьями в караоке, потому что все остальное свободное время он предпочитает уделять жене и дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмен из Грузии, главный герой шоу ''Холостяк-6 '' и участник проекта ''Танцы со звездами'' Иракли Макацария во время репетиции нового номера получил травму .

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги