"Я ревела": сбежавшая в Россию певица пожаловалась, что не смогла вырваться из Украины

Опальная украинская поп-исполнительница, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая проживает и работает в Москве, не смогла вернуться в столицу РФ из Украины.

Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, у нее возникли неожиданные проблемы с билетом на поезд. Инцидент произошел в понедельник, 23 июля.

"Билет купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве. И вот стою я у кассы, с малым на руках, 6 чемоданами, с детскими машинками и бананами от мамы, а в кассе милая девушка говорит: "раньше думать надо было!" Ну, конечно, раньше, я что спорю. Но у меня, видите, шарики в голове", - рассказала Седокова.

"Итак, все мои 6 чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска, няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а я смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной..." - написала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова завела поклонников дерзким нарядом.