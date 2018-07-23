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СпортLady

"Я ревела": сбежавшая в Россию певица пожаловалась, что не смогла вырваться из Украины

2.6тЧитать новость на украинском

Опальная украинская поп-исполнительница, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая проживает и работает в Москве, не смогла вернуться в столицу РФ из Украины.

Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, у нее возникли неожиданные проблемы с билетом на поезд. Инцидент произошел в понедельник, 23 июля.

"Билет купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве. И вот стою я у кассы, с малым на руках, 6 чемоданами, с детскими машинками и бананами от мамы, а в кассе милая девушка говорит: "раньше думать надо было!" Ну, конечно, раньше, я что спорю. Но у меня, видите, шарики в голове", - рассказала Седокова.

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"Итак, все мои 6 чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска, няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а я смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной..." - написала певица.

Это я. Дождь, переход, шарики. Ещё пачка памперсов была. Я за часа два до того, как не попала в свой поезд. Дело было сегодня и предполагалось, что последний пост будет выложен уже под убаюкивающий стук колёс поезда, но нет. Дело в том, что билет купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве и точно так же, наоборот. И вот стою я у кассы , с малым на руках, 6 чемоданами с детскими машинками и бананами от мамы, а в кассе милая девушка говорит - Раньше думать надо было ! Ну, конечно, раньше, я что спорю, что ли. Но у меня видите шарики в голове. Я же детей порадовать хотела. Итак, сказали Билеты те сдавать и покупать новые, а у меня карту заблокировали, а когда ее разблокировали, продажа билетов была уже завершена. За 15 минут заканчивается. Это вам такой лайфХак от Седоковой 🤦🏽‍♀️. Итак, все мои 6 чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска , Няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки, упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной...

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова завела поклонников дерзким нарядом.

Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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Дригало Влад
Дригало Влад
Вообще пофиг,я не понимаю этой статьи,что жалеть что ли это "чудо" силиконовое проросийское?
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