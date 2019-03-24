"Я испытываю отвращение!" Панин рассказал о ненависти к России

Рроссийский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, подлил масла в скандал, который разгорелся вокруг его "русофобского" высказывания.

Так, у своем Instagram он объяснил, что и вправду испытывает отвращение. "Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на все это дерьмо, которое сейчас появилось из-под снега! Разве я не прав?! Я испытываю отвращение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок", – написал актер.

По словам Панина, его обвинили как раз в том, за что он борется.

Алексей Панин Телеканал ATR

"Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но это мое мнение! Дай Бог, что бы я был неправ! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!" – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексею Панину грозит уголовное преследование в РФ за пост в социальной сети, где он раскритиковал свою "гомофобную и грязную" страну. Сообщение артиста, которое было несколько раз удалено в Instagram, вызвало гнев адвоката Александра Сергеева, который написал заявление в Следственный комитет РФ.

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