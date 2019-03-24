МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

"Я испытываю отвращение!" Панин рассказал о ненависти к России

3.3тЧитать материал на украинском

Рроссийский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, подлил масла в скандал, который разгорелся вокруг его "русофобского" высказывания.

Так, у своем Instagram он объяснил, что и вправду испытывает отвращение. "Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на все это дерьмо, которое сейчас появилось из-под снега! Разве я не прав?! Я испытываю отвращение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок", – написал актер.

По словам Панина, его обвинили как раз в том, за что он борется.

Новости
С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой

Алексей Панин

Алексей Панин

Телеканал ATR

"Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но это мое мнение! Дай Бог, что бы я был неправ! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!" – заявил он.

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО "НЕНАВИЖУ" ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ И В ТОМ ЧИСЛЕ ОНО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ "ОТВРАЩЕНИЕ".😡 Когда я писал свой пост о России,я вкладывал в свои слова именно это. Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на всё это дерьмо которое сейчас появилось из под снега! Разве я не прав?! Я испытываю отвращение к людям которые призывают уничтожать геев и лесбиянок. Да что там геев,в нашей стране, к сожалению, даже к больным ДЦП, некоторые относятся как к прокажённым. Только скудоумные люди могут себя так вести. Это позор! Про человеческую ненависть друг к другу в Соцсетях я вообще молчу.Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды. Обвинить в точности в том,против чего я всегда выступал! Абсурд!🤷‍♂️ Видимо у этих людей кто пытается это делать,в голове действитель плавленный сырок🧀 а не мозг.🧠 Я попал в точку! Почему-то вспоминается поговорка: "Стою на асфальте я в лыжи обутый. Толь лыжи не едут, толь я – ебанутый".⛷😊 Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал что в России никогда, ничего не изменится! Но это моё мнение! Дай Бог что бы я был не прав! Я очень хочу что бы Русские люди жили хорошо,но для этого нужно,для начала, не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!🙋‍♂️ #АлексейПанин #Панин

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin777)

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексею Панину грозит уголовное преследование в РФ за пост в социальной сети, где он раскритиковал свою "гомофобную и грязную" страну. Сообщение артиста, которое было несколько раз удалено в Instagram, вызвало гнев адвоката Александра Сергеева, который написал заявление в Следственный комитет РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Алексей Панин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
2
13
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
У Обоза как всегда извращённые заголовки - "Панин рассказал о ненависти к России". А в инсте у Панина - "Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах!" 😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Панин сам сказал ещё 2013 году двум пранкерам вовану и лексусу,что он любимый актер хуйла, эта новость тогда разлетелась по всей рф и никто этого не отрицал, хуйло тоже не говорил, что это враньё. Если не отрицает, значит правда . ссылка с ютуба на запись разговора https://m.youtube.com/watch?v=8x1DhJrREYs
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
andrei andrei
andrei andrei
Д Алексей, Ты дебил? Путин будет комментироватьпьяный бред какого-то утырка -алкаша?:-) Петя ваш - может. Вове не до этого. Боюсь, он вообще не знает, о ком речь:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Обычно всем нравится грязь на улицах, появившаяся из-под снега, а Панину не нравится. Странно? Неадыкват! Ну ему-то можно, он ведь любимчик у Путина 😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
Д Алексей, чмо ты пригожинское рукожопое ворующее чужие комменты 🐀👎🦌🤮😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Юг Руси, свинорусам немытым нравится грязь, это факт.. )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения