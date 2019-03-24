"Я испытываю отвращение!" Панин рассказал о ненависти к России

Рроссийский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, подлил масла в скандал, который разгорелся вокруг его "русофобского" высказывания.
Так, у своем Instagram он объяснил, что и вправду испытывает отвращение. "Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на все это дерьмо, которое сейчас появилось из-под снега! Разве я не прав?! Я испытываю отвращение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок", – написал актер.
По словам Панина, его обвинили как раз в том, за что он борется.
Алексей Панин
Телеканал ATR
"Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но это мое мнение! Дай Бог, что бы я был неправ! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!" – заявил он.
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО "НЕНАВИЖУ" ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ И В ТОМ ЧИСЛЕ ОНО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ "ОТВРАЩЕНИЕ".😡 Когда я писал свой пост о России,я вкладывал в свои слова именно это. Да,я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на всё это дерьмо которое сейчас появилось из под снега! Разве я не прав?! Я испытываю отвращение к людям которые призывают уничтожать геев и лесбиянок. Да что там геев,в нашей стране, к сожалению, даже к больным ДЦП, некоторые относятся как к прокажённым. Только скудоумные люди могут себя так вести. Это позор! Про человеческую ненависть друг к другу в Соцсетях я вообще молчу.Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды. Обвинить в точности в том,против чего я всегда выступал! Абсурд!🤷♂️ Видимо у этих людей кто пытается это делать,в голове действитель плавленный сырок🧀 а не мозг.🧠 Я попал в точку! Почему-то вспоминается поговорка: "Стою на асфальте я в лыжи обутый. Толь лыжи не едут, толь я – ебанутый".⛷😊 Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал что в России никогда, ничего не изменится! Но это моё мнение! Дай Бог что бы я был не прав! Я очень хочу что бы Русские люди жили хорошо,но для этого нужно,для начала, не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!🙋♂️ #АлексейПанин #Панин
Как сообщал OBOZREVATEL, Алексею Панину грозит уголовное преследование в РФ за пост в социальной сети, где он раскритиковал свою "гомофобную и грязную" страну. Сообщение артиста, которое было несколько раз удалено в Instagram, вызвало гнев адвоката Александра Сергеева, который написал заявление в Следственный комитет РФ.
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