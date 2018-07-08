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Чемпионат мира 2018
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"Я горжусь своей страной!" Вакарчук новым посланием привел украинцев в восторг

3.5тЧитать новость на украинском

Украинский рок-музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что гордится своей страной и благодарен представителям других стран за произнесенное "Слава Украине!".

Таким образом он в своем Twitter отреагировал на поступок лидера сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнена Вукоевича.

"Я горжусь своей страной! Я горжусь нашими людьми! Я горжусь нашим лозунгом GloryТoUkraine и благодарен людям из других стран, которые используют его в отношении моей страны! Слава Украине!" - подчеркнул музыкант.

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Твит Вакарчука вызвал настоящий восторг в сети. Украинцы поддержали его в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Святослав ВакарчукДомагой Вида
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинцы как дети, их каждая хрень приводит в восторг. На следующей недели нерабы будут восторгаться повсеместным отключением питьевой воды.
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