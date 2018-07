"Я горжусь своей страной!" Вакарчук новым посланием привел украинцев в восторг

Украинский рок-музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что гордится своей страной и благодарен представителям других стран за произнесенное "Слава Украине!".

Таким образом он в своем Twitter отреагировал на поступок лидера сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнена Вукоевича.

"Я горжусь своей страной! Я горжусь нашими людьми! Я горжусь нашим лозунгом GloryТoUkraine и благодарен людям из других стран, которые используют его в отношении моей страны! Слава Украине!" - подчеркнул музыкант.

I am proud of my country #Ukraine! I am proud of our people! I am proud of our slogan #GlorytoUkraine and grateful to people from other countries who use it with respect to my country! Слава Україні!