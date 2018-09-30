"Я бы за него вышла": известная российская певица призналась в чувствах к Шнурову

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) призналась в том, что хотела бы выйти замуж за скандально известного лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Женщина утверждает, что он – один из самых умных и интересных мужчин, которых ей приходилось встречать, и добавляет, что без ума от Сергея. Об этом пишет СтарХит.

"Не была бы замужем, я бы за него вышла, меня в нем все привлекает! С ним страшно: он умный, интеллектуальный, хочется переспорить, но не хватает опыта, начитанности. Он мужчина, которого женщины очень чувствуют", – призналась Наталья Ионова.

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Сергей Шнуров

К слову, в одном из последних интервью Шнуров рассказал, что изначально строчки "Лабутенов" должна была исполнять именно Глюкоза, которая после долгих раздумий дала отказ. "Ну, дура была, что сказать", – призналась Ионова после.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киркоров и Шнур выпустили новый сумасшедший клип.