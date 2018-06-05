"Я бы ему сказал..." Одиозный российский актер осудил Путина за аннексию Крыма

Одиозный российский актер Михаил Ефремов осудил главу РФ Владимира Путина за аннексию украинского Крыма.

Об этом Ефремов заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю, ответив на традиционный вопрос "оказавшись перед Путиным".

"Я бы ему сказал, что давайте попробуем по-другому... Потому что так мы уже ходили много раз, этим путем милитаристским. Никогда он к хорошему не приводил", - сказал актер.

"Может, он уже и сам не рад, что это сделал. Но мне кажется, что президент ядерной державы не должен совершать столь резких телодвижений, как было с Крымом", - заявил Ефремов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефремов также предложил России заплатить Украине за аннексию Крыма, утверждая, что так страны могли бы "помириться".