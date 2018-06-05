УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

"Я бы ему сказал..." Одиозный российский актер осудил Путина за аннексию Крыма

2.3тЧитать новость на украинском

Одиозный российский актер Михаил Ефремов осудил главу РФ Владимира Путина за аннексию украинского Крыма.

Об этом Ефремов заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю, ответив на традиционный вопрос "оказавшись перед Путиным".

"Я бы ему сказал, что давайте попробуем по-другому... Потому что так мы уже ходили много раз, этим путем милитаристским. Никогда он к хорошему не приводил", - сказал актер.

Новости
Возвращение Крыма Украине: Путин рассказал об условиях

"Может, он уже и сам не рад, что это сделал. Но мне кажется, что президент ядерной державы не должен совершать столь резких телодвижений, как было с Крымом", - заявил Ефремов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефремов также предложил России заплатить Украине за аннексию Крыма, утверждая, что так страны могли бы "помириться".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Александр ЕфремовЮрий Дудь
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги