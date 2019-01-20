''Я без бороды!'' DZIDZIO вызвал восторг в сети неожиданным фото

Популярный украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) показал свое фото в детстве.

Соответствующую публикацию артист выложил на своей странице в Instagram, добавив подпись: "Я без бороды".

Instagram DZIDZIO

В комментариях поклонники не жалели комплиментов для своего любимого певца: "Дзидзьо, ты лучший певец во вселенной", "И в детстве прекрасный", "Боже, какой милый малыш", "Ты точно такой, только без бороды, но с бородой тебе идет больше", - написали они.

Напомним, что 28 декабря певца перед эфиром в офисе одной из украинских радиостанций избили трое неизвестных. Позже певец рассказал прессе, что организатором нападения является рэкетир Михаил Мишков, который утверждает, что бывший участник группы Олег Турко перепродал ему свою долю в компании DZIDZIO.

Instagram DZIDZIO

Instagram DZIDZIO

Instagram DZIDZIO

После нападения врачи диагностировали у DZIDZIO разрыв барабанной перепонки левого уха. Певец рискует потерять слух. Учитывая травмы он также был вынужден отменить все концерты, запланированные на ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Киева установили злоумышленников, которые ранее напали на украинском поп-певца DZIDZIO (Михаила Фому).

Злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в совершении преступления и объявили их в розыск. Сообщается, что за содеянное им грозит до четырех лет лишения свободы.

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