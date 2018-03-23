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Вызывали полицию: известная российская певица подралась в самолете

3.5тЧитать новость на украинском

Известная российская певица Любовь Успенская устроила потасовку в самолете из-за собачки.

На рейсе 1762, который направлялся из Москвы в Омск, исполнительница устроила скандал, отказавшись подчиняться требованиям бортпроводницы, передают "Народные новости".

По правилам авиаперевозок, животные должны быть убраны в переноску. Успенская отказалась выполнять требования бортпроводницы, устроив с ней потасовку. Певица оттолкнула сотрудницу экипажа. В дело вмешалась полиция. В итоге, Успенскую сняли с рейса.

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Позже она все-таки улетела в Омск.

Как сообщал "Обозреватель", Успенская произвела фурор на церемонии вручения премии "Шансон-2017", явившись на мероприятие в Кремлевский дворец в весьма откровенном наряде.

Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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