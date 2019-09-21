Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова снова оконфузилась во время танцев.
В этот раз у звезды разъехались ноги на скользком полу, из-за чего она чуть не села на опасный шпагат, корчась и смеясь одновременно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Всем отличной пятницы. А я пока компенсирую отсутствие танцев на работе", – подписала Бузова под роликом.
Ноги Бузовой разъехались
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Пользователи не оценили юмор певицы. Ее раскритиковали за то, что она выставляет подобные ролики на публику, а конвульсии у некоторых вызвали ассоциацию с одержимостью.
"Вызывайте экзорциста", "Это надо же быть такой", "Бузова сломалась, несите новую", "Бревно", "Дурная", "Мне стыдно за тебя", "Ну и коряга", "Мрак", "Посмешище", – отреагировали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова часто попадает в нелепые ситуации. На одном из концертов она грохнулась прямо на сцене, однако сделала вид, что так и задуманно. Позже она отправилась отдыхать на Бали, где чуть не упала с крыши.
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