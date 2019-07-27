Вызов принят: названы новые участники шоу "Танці з зірками-2019"

Новыми участниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.

Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта.

Так, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Фото: 1+1

Дальше дискобол отправился к Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, которые известны по сериалам "Хороший парень", "В воскресенье рано зелье копала" и "Крепостная". Оба приняли вызов. После эстафету приняла Людмила Барбир, а дискобол с приглашением направляется к телеведущему и ресторатору Даниэлю Салему и певице Славе Каминской.

Напомним, ранее в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу желают увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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