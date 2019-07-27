Вызов принят: названы новые участники шоу "Танці з зірками-2019"

Новыми участниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.
Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта.
Так, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.
Фото: 1+1
Дальше дискобол отправился к Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, которые известны по сериалам "Хороший парень", "В воскресенье рано зелье копала" и "Крепостная". Оба приняли вызов. После эстафету приняла Людмила Барбир, а дискобол с приглашением направляется к телеведущему и ресторатору Даниэлю Салему и певице Славе Каминской.
Ось вона – перша четвірка учасників нового сезону #танціззірками 🔥 Твоя улюблена телеведуча Надія Матвєєва, зірка комедії "Свінгери" Михайло Кукуюк, акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, телеведучий 1+1 і шоумен Володимир Остапчук вже скоро запалюватимуть на головному паркеті країни. Кого з цих учасників будеш підтримувати? Зізнавайся 😉 @nadezhda_matveeva_nadya @bulitka @kukuyuk_michael @vova_ostapchuk
#танціззіркамиchallenge триває 🎉 Ведуча @snidanok Людмила Барбір @liudmila.barbir, зірка серіалу "Кріпосна" та "У неділю зранку зілля копала" Ксенія Мішина @misha.k.ua, актор серіалу "Кріпосна" і просто красунчик Олексій Яровенко готові стати учасниками нового вибухового сезону #танціззірками. Тим часом чарівний дискобол із запрошенням прямує до телеведучого і ресторатора Даніеля Салема та співачки Слави Камінської. Чи погодиться @daniel_jihad_salem взяти участь в шоу? А, можливо, @babaslavka знову повернеться на паркет? Пиши свої здогадки 😉 #танціззірками
Напомним, ранее в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу желают увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.
Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.
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