"Вышла замуж? Это Потап?" Каменских озадачила поклонников фото с кольцом

Популярная украинская певица Настя Каменских озадачила поклонников фотографиями с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Соответствующие снимки певица выложила на своей странице в Instagram, указав, что они сделаны в столице Эстонии Таллине.

Поклонники Каменских, помимо десятков комплиментов в адрес звезды, активно задались вопросом, на самом ли деле Каменских успела выйти замуж. Многие предположили, что ее мужем стал Алексей Потапенко (Потап), с которым она многие годы выступала в совместном одноименном дуэте.

"Откуда же кольцо на руке?" "Вы вышли замуж?" "Это Потап? Кто стал тем самым?" "Поздравлять?" - пишут озадаченные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских - роман, начали распространяться еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу, а также Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной Горовой. После этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношенияотказывалась.

При этом недавно Каменских и Потапа заподозрили в тайной свадьбе.