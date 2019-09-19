Главная Новости
19 сентября • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Вышла из комы? Появились новости о состоянии Заворотнюк

2.6т Читать материал на украинском

Тяжело больную российскую актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

Как сообщил Mash, врачам, наконец, удалось вывести ее из критического состояния.

Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Скрин с видео

"Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение", — написали в Телеграм-канале.

Новости
"Придет за 200 миллионов": СМИ раскрыли мошенника, наживающегося на Заворотнюк

"Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги", — добавили в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel