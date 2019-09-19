Вышла из комы? Появились новости о состоянии Заворотнюк

Тяжело больную российскую актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.

Как сообщил Mash, врачам, наконец, удалось вывести ее из критического состояния.

Заворотнюк в "Моей прекрасной няне" Скрин с видео

"Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение", — написали в Телеграм-канале.

"Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги", — добавили в СМИ.

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