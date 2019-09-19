Вышла из комы? Появились новости о состоянии Заворотнюк

Тяжело больную российскую актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
Как сообщил Mash, врачам, наконец, удалось вывести ее из критического состояния.
Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
Скрин с видео
"Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение", — написали в Телеграм-канале.
"Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги", — добавили в СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
Позже СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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