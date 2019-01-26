Выпросила 40 млн на возвращение: Пугачева угодила в финансовый скандал

Российская государственная компания профинансировала шоу примадонны Аллы Пугачевой, выделив 40 миллионов рублей.

Соответствующее письмо на имя управляющего директора обнародовал Telegram-канал "Дабл Ять" с предложением предоставить певице деньги.

"В адрес АО "Вертолеты России" поступило обращение Государственной корпорации "Ростех" с предложение оказать спонсорскую поддержку для организации и подготовки юбилейного проекта "Алла Пугачева. P.S", – сказано в письме.

Уточняется, что контактным лицом Пугачевой является ее помощница Чупракова Елена, которая, в свою очередь, подтвердила "Говорит Москва" подлинность письма.

"Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли. Но больше никто не откликнулся. Это с них началось. Сумму не могу называть, это коммерческая тайна. Или у нас теперь нет тайн в связи с интернетом? Но про сумму я не готова говорить. Иначе мне придется выложить все суммы, что у меня с партнерами за расходы. Вы же спросите, куда мы их дели? Программа очень дорогая. У нас 16 плакатов по Садовому кольцу стоит 600 тысяч. А один большой баннер на любой трассе стоит миллион на месяц. То, что они предоставили, – это всего лишь часть", – сказала она.

Стоит отметить, что вышеназванные компании указаны на афишах Пугачевой. Промоутер Алина Красная также рассказала в комментарии "КП", что это действительно большая сумма, однако организация самого концерта стоит немалых денег.

"Да, 40 миллионов рублей – это солидная сумма, но для проведения юбилейного концерта Алле Пугачевой еще придется немало потратить и своих средств. Судите сами: один большой рекламный баннер в Москве стоит миллион рублей. Один плакат – 40 тысяч рублей (в среднем). Аренда зала Кремлевского дворца – 8 миллионов рублей. Плюс включите в смету зарплату музыкантов и танцоров балета, декорации, костюмы", – отметила она.

Холдинг "Вертолеты России" входит в структуру Госкорпорации Ростех. Генеральным директором является Андрей Богинский, который ранее занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ. В состав совета директоров компании также входит экс-министр обороны России Анатолий Сердюков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева отметит свое 70-летие единственным за 10 лет концертом в Кремлевском дворце 17 апреля. В официальных точках продажи билеты, которые стоили огромных денег, разлетелись за сутки.

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