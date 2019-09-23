"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"

В воскресенье, 22 сентября, на российском телеканале СТС состоялась премьера обновленной программы "Форт Боярд". Так, ее сразу же раскритиковали в сети.

Ведущим телеигры стал музыкант Сергей Шнуров. А штурмовали форт актриса Екатерина Кузнецова, шеф-повар и телеведущий Александр Белькович, певица Ольга Бузова, стилист Александр Рогов и танцор Евгений Папунаишвили (чтобы просмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Команда Бузовой первой покорила "Форт Боярд" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на первый выпуск "Форт Боярда". Они написали, что шоу слишком наигранное и "показушное". Кроме того, некоторые попросили больше не звать на такие проекты таких персонажей, как Бузова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшие участники британского шоу "Love Island" рассказали, как проект пагубно повлиял на их психическое здоровье. По словам Алекса Миллера, у него появились мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя.

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