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23 сентября • обновлено в 12:26
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"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"

1.3т Читать материал на украинском

В воскресенье, 22 сентября, на российском телеканале СТС состоялась премьера обновленной программы "Форт Боярд". Так, ее сразу же раскритиковали в сети.

Ведущим телеигры стал музыкант Сергей Шнуров. А штурмовали форт актриса Екатерина Кузнецова, шеф-повар и телеведущий Александр Белькович, певица Ольга Бузова, стилист Александр Рогов и танцор Евгений Папунаишвили (чтобы просмотреть видео, досскрольте новость до конца).

"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"

Команда Бузовой первой покорила "Форт Боярд"

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на первый выпуск "Форт Боярда". Они написали, что шоу слишком наигранное и "показушное". Кроме того, некоторые попросили больше не звать на такие проекты таких персонажей, как Бузова.

"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"
"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"
"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"
"Выключил звук из-за воплей Бузовой": в сети разгромили новый "Форт Боярд"

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшие участники британского шоу "Love Island" рассказали, как проект пагубно повлиял на их психическое здоровье. По словам Алекса Миллера, у него появились мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя.

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Персоны
Ольга Бузова Сергей Шнуров
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хвостоголовые,вам же запретили смотреть русское ТВ
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