Всплыли неожиданные подробности о любовнице Цекало

Появилась новая информация о молодой любовнице Александра Цекало, голливудской актрисе Дарине Эрвин.

Как сообщает издание "Экспресс Газета", ссылаясь на одноклассницу Дарины — Рамину, настоящая фамилия новой возлюбленной Цекало — Сапарова. Родилась и выросла она в городе Алма-Ата. Также Дарина рано бросила школу, поскольку захотела стать актрисой.

"Она ушла из нашей школы в классе 6–7-м, точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась", — рассказала Рамина.

Дарина Эрвин Фото: facebook.com

Кроме того, девушка отметила, что Дарина младше Цекало не на 20, а на целых 30 лет.

Александр Цекало и Дарина Эрвин Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский артист и продюсер Александр Цекало после известий о разводе с супругой Викторией Галушкой сообщил, что намерен жениться на девушке, с которой его застали в Италии.

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