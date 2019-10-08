"Всего два-три месяца": врач оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Излечиться от глиобластомы (агрессивная форма рака мозга), которой страдает известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, невозможно.

Такое заявление сделал профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук Павел Шнякин. По его словам, в случае с заболевшей Заворотнюк речь идет лишь о возможности продления жизни, пишет "КП".

Анастасия Заворотнюк "Дни.ру"

"Глиобластома – самая "злая" опухоль мозга. Она растет по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно – два-три месяца всего может пройти от того момента, как человек был совершенно здоров, до тяжелых симптомов. Медиана выживаемости (средняя) – всего шесть месяцев. Порог в два года переживают менее 10 процентов заболевших", – подчеркнул он.

По словам медика, во всем мире решение,как лечить эту опухоль, не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ начали распространять информацию о том, что Заворотнюк умерла в больнице, но родственники якобы это скрывают.

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