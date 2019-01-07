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''Всегда рядом'': Лорак засветилась с известным мужчиной на отдыхе

3.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак показала новое фото с отдыха в Майями (США). В этот раз на снимке засветился российский артист Сергей Лазарев.

"Друзья всегда рядом", – подписала исполнительница фото в Instagram. На нем Лазарев приобнял ее – оба при этом улыбаются.

Пользователи тут же подметили, что российский певец слишком часто оказывается рядом.

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Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram Ани Лорак

"Такая красивая пара'', "Бедный муж Ани, наверное, в Киеве страдает от того, что натворил", "Больше на пару похожи, а не на друзей", "Это больше, чем друзья", – пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".

Персона
Ани Лорак
Место
США
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