"Все трогали и щупали": Брежнева откровенно призналась в своем пороке

Известная певица и актриса Вера Брежнева призналась, что является очень скромным человеком, у которого было много комплексов.

Об этом она рассказала в эфире "Слава +", уточнив, что это ее самый большой порок (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, речь зашла о том, что Брежневу в интернете часто называют самой сексуальной женщиной. Однако певица заявила, что не чувствует себя такой.

"Мне мешает скромность. У меня есть такой порок. Если раньше говорили, что скромность украшает, то сейчас скромность мешает продвижению, потому что сейчас все вокруг построено на пиаре, на самопиаре. Если ты сам себя не пиаришь, все! У меня внутри происходит битва", – отметила она.

По словам Брежневой, в юности она себя считала "гадким утенком". Но сейчас, если анализировать то, как начали относиться окружающие, певица считает, что победила это.

Вера Брежнева Скриншот

"Тут в большей степени важно, как я себя чувствую. Круче, чем в 25 лет, круче чем в 20,18. Я понимаю, если бы у меня тогда были такие мозги, такая мудрость и отношение к жизни, я бы конечно прожила +10 счастливых лет", – добавила певица.

Брежнева уточнила, что имела много комплексов, над которыми пришлось работать. В конечном итоге она почти все их победила. Одним из самых главных комплексов артистки была маленькая грудь и большой рот.

"Меня обзывали, пробовали, трогали. Говорили: "у, какая плоская". Но природа мне решила помочь избавиться от этого комплекса. И я успешно это сделала. Были комплексы, что у меня было маленькое лицо, при этом в детстве был крупный рот. В школе дразнили "Гуинплен" (из романа Виктора Гюго "Человек, который смеется")", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Брежнева призналась, что делала небольшую пластикую. Однако она пояснила, что является ярым противником изменения внешности, потому что девушки становятся похожими одна на другую.

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