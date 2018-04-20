"Все рухнуло": фанатка Путина Валерия пожаловалась на проблемы с деньгами

Российская певица Валерия, которая поддерживает политический курс президента РФ Владимира Путина, войну на Донбассе и аннексию Крыма, пожаловалась на экономические проблемы в шоу-бизнесе.

Так, в интервью ТАСС артистка заявила, что состояние экономики РФ - плачевное.

"А сейчас все рухнуло. Посмотрите, артисты идут по пути минимализма, и на Западе тоже. Нет денег в шоу-бизнесе, и откуда им взяться-то? Только с концертов, но с них мало прибыли при нашем состоянии экономики…" - говорит Валерия.

При этом она пожаловалась на то, что в РФ нет возможности заработать деньги.

"Короче говоря, ситуация у нас не очень хорошая. Во всем мире так же, но у них с площадками получше, плюс там страны не такие большие", — заявила артистка.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Валерия вместе с запрещенным в Украине продюсером и мужем Иосифом Пригожиным посетила крымский Бахчисарай.