"Все равно не повезут!" "Мисс Россия-2018" собралась на Донбасс

Победительница конкурса "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина заявила, что хотела бы поехать в Сирию и на Донбасс.

Такие слова прозвучали в эфире радиостанции "Говорит Москва". Девушка утверждает, что хотела бы помочь местным детям, однако все зависит от организаторов конкурса красоты.

"Я готова поехать в Сирию и на Донбасс. Мне кажется, меня все равно не повезут в те точки, где происходит пик войны", - сказала она.

Юлия Полячихина ТАСС

По мнению Полячихиной, Сирия и Донбасс – "это практически одинаковые места в том смысле, что там война проходит".

Как сообщал "Обозреватель", бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что готов идти в военкомат, чтобы защищать Донбасс от украинской армии.