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СпортLady

"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"

2.1тЧитать материал на украинском

В шестом эфире шоу "Танці з зірками" покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров – в сети скандал.

Несмотря на то, что в ходе програмы за свой джайв в образах учителей пара получила довольно конкурентоспособный балл - 27 из 30 возможных, судьбу аутсайдеров решили телезрители. С таким исходом не согласны пользователи Youtube под роликом выступления.

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Они утверждают, что были участники, которые проявили себя значительно хуже, а Анита – вообще одна из сильнейших на проекте. Из результатов комментаторы сделали вывод, что шоу куплено и предложили сразу отдать победу ведущей Оксане Марченко, "чтобы не мучилась".

"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"
"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"
"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"
"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"
"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"
"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница шоу "Танці з зірками" поделилась семейной драмой.

Персоны
Анита ЛуценкоОксана Марченко
Место
Украина
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