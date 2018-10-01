"Все куплено": в сети скандал из-за последнего эфира "Танців з зірками"

В шестом эфире шоу "Танці з зірками" покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров – в сети скандал.

Несмотря на то, что в ходе програмы за свой джайв в образах учителей пара получила довольно конкурентоспособный балл - 27 из 30 возможных, судьбу аутсайдеров решили телезрители. С таким исходом не согласны пользователи Youtube под роликом выступления.

Они утверждают, что были участники, которые проявили себя значительно хуже, а Анита – вообще одна из сильнейших на проекте. Из результатов комментаторы сделали вывод, что шоу куплено и предложили сразу отдать победу ведущей Оксане Марченко, "чтобы не мучилась".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница шоу "Танці з зірками" поделилась семейной драмой.