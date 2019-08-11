"Все, кто был в контакте, в группе риска": всплыл страшный нюанс о болезни Вербер

Все, кто контактировал с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер перед смертью, в настоящее время находятся в группе риска, так как менингококковый сепсис передается.
Такое заявление сделал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, передает "Телепрограмма".
По его словам, сейчас появился новый штамм менингококка- W135. Он отметил, что долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться в виде насморка. Кроме того, менингококк в неактивном состоянии может жить в верхних дыхательных путях и быть выявленным только при прицельном и тщательном обследовании.
Алла Вербер
РБК
Врач указал, что при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность.
"Настолько высокая, что по статистике выживаемость близится к нулю. Фактически, у Аллы Вербер не было шансов даже при безупречных действиях врачей", – заявил он.
Также медик пояснил, что бактерия менингококка может вызвать поражение ЦНС и привести к тяжелому бактериальному менингиту с большой вероятностью смертельного исхода.
Напомним, 10 августа команда бизнес-леди на ее странице в Instagram сообщила, что официальная причина ее смерти – менингококковый сепсис.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вербер умерла 6 августа. Ее госпитализировали в больницу в Форте (Италия) 5 августа, а на следующий день она скончалась.
Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа. Родственники Вербер сообщили журналистке о том, как бизнес-леди провела последний год. Так, Собчак написала, что женщину отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови.
Появилась версия, что Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.
Врач-онкогематолог Раиса Качанова сделала предположение, что бизнес-леди могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.
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