"Все, кто был в контакте, в группе риска": всплыл страшный нюанс о болезни Вербер

Все, кто контактировал с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер перед смертью, в настоящее время находятся в группе риска, так как менингококковый сепсис передается.

Такое заявление сделал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, передает "Телепрограмма".

По его словам, сейчас появился новый штамм менингококка- W135. Он отметил, что долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться в виде насморка. Кроме того, менингококк в неактивном состоянии может жить в верхних дыхательных путях и быть выявленным только при прицельном и тщательном обследовании.

Алла Вербер РБК

Врач указал, что при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность.

"Настолько высокая, что по статистике выживаемость близится к нулю. Фактически, у Аллы Вербер не было шансов даже при безупречных действиях врачей", – заявил он.

Также медик пояснил, что бактерия менингококка может вызвать поражение ЦНС и привести к тяжелому бактериальному менингиту с большой вероятностью смертельного исхода.

Напомним, 10 августа команда бизнес-леди на ее странице в Instagram сообщила, что официальная причина ее смерти – менингококковый сепсис.

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