"Все это чушь": Макаревич отреагировал на скандал с "д*билами"

Российский певец и музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич отказался комментировать истерику в российских СМИ, которая возникла после его заявления, что государственная пропаганда, делает из россиян "злобных дебилов".

С находящимся на гастролях в Соединенных штатах Америки музыкантом лишь со второй попытки удалось связаться kp.ru.

"Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь. И еще... Тебе не кажется, что истерика, которая началась, как раз и подтверждает правильность моих слов?" – заявил он журналисту.

Напомним, посетив США, артист опубликовал в сети несколько фото, при этом сравнил американцев и россиян.

"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – отметил Макаревич.

При этом на вопрос, как спасти людей от пропаганды, Макаревич в шутку предложил спилить Останкинскую башню. Пост певца в соцсети собрал более 3 тыс. лайков, несколько сотен репостов и десятки солидарных комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее певец Юрий Лоза жестко ответил Макаревичу, заявив, что в РФ есть доброжелательные люди.