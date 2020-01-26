Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"

В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — "Грэмми".
Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.
Лауреатами "Грэмми" стали:
"Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic;
"Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография "Becoming" Мишель Обамы;
"Лучшая рэп-композиция" — "A Lot" 21 Savage;
"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";
"Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic;
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Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения премии "Грэмми". Победителей прошлого года можно узнать по ссылке.
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