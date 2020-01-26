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27 января • обновлено в 01:29
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Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"

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В лос-анджелесском Staples Center проходит 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — "Грэмми".

Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.

Лауреатами "Грэмми" стали:

  • "Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic;

  • "Лучший альбом разговорного жанра" — автобиография "Becoming" Мишель Обамы;

  • "Лучшая рэп-композиция" — "A Lot" 21 Savage;

  • "Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";

  • "Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic;

Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"
Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"
Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"
Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"
Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"
Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"
Вручение "Грэмми-2020": названы первые лауреаты музыкального "Оскара"

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения премии "Грэмми". Победителей прошлого года можно узнать по ссылке.

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Автор
Юрко Медянык
Место
США
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