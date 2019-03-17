"Враг отправился в ад": украинцы припомнили Началовой концерт в "ДНР"

Российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта, выступала в оккупированном Донецке.

Как напомнили пользователи в соцсетях, артистка выступала в "ДНР" в 2018 году. "Началова известна лишь тем, что незаконно пересекала украинскую границу и выступала в оккупированном Донецке. Теперь у нее будет мега-концерт с Кобзоном", — написал блогер "Львовский метрополитен".

"Русские научили меня радоваться смерти врагов, смертям пособников врагов, улыбаться во весь улыбальник, когда вижу новую могилу орка на кладбище в Донецке. И у меня ничего внутри не дергается, когда я знаю, что в ад отправился очередной враг", — прокомментировал блогер "Фашик Донецкий".

Пишут шо умерла какая-то второсортная российская певица ртом Юлия Началова, которая известна лишь тем, что незаконно пересекала украинскую границу и выступала в оккупированном Донецке. Штош, теперь у нее будет мега-концерт с Кобзоном #груз200 #рашизм — Львовский метрополитен (@natohawks) 17 марта 2019 г.

OBOZREVATEL также собрал самые известные песни Началовой, которые принесли ей широкую популярность в России и соседних странах.

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