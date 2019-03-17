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"Враг отправился в ад": украинцы припомнили Началовой концерт в "ДНР"

12.3тЧитать материал на украинском

Российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта, выступала в оккупированном Донецке.

Как напомнили пользователи в соцсетях, артистка выступала в "ДНР" в 2018 году. "Началова известна лишь тем, что незаконно пересекала украинскую границу и выступала в оккупированном Донецке. Теперь у нее будет мега-концерт с Кобзоном", — написал блогер "Львовский метрополитен".

"Русские научили меня радоваться смерти врагов, смертям пособников врагов, улыбаться во весь улыбальник, когда вижу новую могилу орка на кладбище в Донецке. И у меня ничего внутри не дергается, когда я знаю, что в ад отправился очередной враг", — прокомментировал блогер "Фашик Донецкий".

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OBOZREVATEL также собрал самые известные песни Началовой, которые принесли ей широкую популярность в России и соседних странах.

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Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Ну так то все поют ртом, и только львивские метрополитены вещают анусом.
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кабздон, хор Александрова... Эта сука... Растет отряд орков, тварей из преисподней!
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2
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Junio Van
Junio Van
что можно ожидать от уйобков которые радовались смерти детей в Кемерово и сбили пасс.самолет..? майданутые стервятники однако
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2
7
2 из 3 ответов | показать все
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Junio Van, уберем слово "майданутые" и готово! Абсолютное описание расейского скота!
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2
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Junio Van, полуложь очень похожа на правду?
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