"Впутали детей!" Вокруг гибели Поплавской разгорелся громкий скандал

Родная сестра погибшей в результате кровавого ДТП актрисы "Дизель Шоу" Марины Поплавской обвинила продюсеров юмористического шоу в пиаре и непонятных махинациях.

На своей странице в Facebook Людмила Поплавская написала, что продюсеры и пиар-менеджеры "Дизель Шоу" регулярно организовывают траурные мероприятия и сборы средств без ведома семьи погибшей актрисы.

"Наша семья была против, чтобы во время траура (прошло чуть больше 4 месяцев с момента трагической гибели моей сестры) проводились любые шумные мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения. Никаких средств, тем более с концерта ко дню рождения Марианны Францевны, семья не нуждается! Это все происходит без нашего ведома, без нашего согласия. У меня возникают вопросы: "Каким образом, без согласования со мной, без перечня соответствующих документов, в конце концов без моей подписи были открыты специальные счета на несовершеннолетних племянниц?" — возмущается Людмила.

По словам сестры Марины Поплавской, она предупреждала продюсера шоу, если ситуация не изменится, то будет соответствующее заявление.

"Впутывать детей я категорически запрещаю! Девочки и так получили тяжелую психологическую травму. Погибла не просто родная тетя, но и крестная мама моей старшей дочери", — заявляет Поплавская.

При этом, по ее словам, сразу после трагического ДТП никто из руководителей шоу даже не уведомил родственников актрисы о ее гибели. Родные узнали об ужасной информацию из СМИ. После же захоронения Марины Поплавской, ее сестра не имела никаких контактов с руководством "Дизелей", но буквально через три недели после трагедии Людмиле поступило предложение принять участие в съемках фильма "Королева юмора".

Мария Поплавская

"Находясь в тяжелом психологическом и физическом состоянии, я отказалась. Снимать фильмы не выдержав паузы, в такое сложное для семьи время недопустимо. Этот телевизионный" продукт "не имеет ничего общего с человеком, творческие достижения которой является самыми масштабными на просторах СНГ, Европы. Ее заслуги и особая скромность — наша гордость... Публиковать любую информацию о семье Марианны продюсеры не имеют никакого морального права! Честь, достоинство, порядочность и деловую репутацию еще никто не отменял ", — подчеркнула Людмила.

Напомним, что в субботу, 20 октября, участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков уехал в ночной рейс в Киев только с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он заснул за рулем.

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