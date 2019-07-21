"Вот это ноги!" Лобода смутила Галкина пошлым видео

36-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила сеть упругими ягодицами и спортивной фигурой.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала видеозаписью, на которой она в коротких шортах у бассейна выполняет одно из физических упражнений.

"Не, я сегодня не пойду", – написал Максим Галкин, который не был готов с утра в воскресенье к физическим нагрузкам.

Светлана Лобода Instagram@lobodaofficial

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и "не могу". Удачи", - написала Лобода.

Большинство фанатов стали восторгаться аппетитными формами артистки.

"Светка ты супер", "Какая умница", "Отличная программа! Отличный вид", "Фигура - класс. И это плоды огромной работы ! Какая МОЛОДЕЦ Светуленька", – восторгались подписчики.

Instagram@lobodaofficial

Instagram@lobodaofficial

Instagram@lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода собрала стадион в Нижнем Новгороде, чем похвасталась в своем аккаунте. Однако поклонники заподозрили, что она была пьяна, так как невнятно что-то пыталась петь и еле стояла на ногах.

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