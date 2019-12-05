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5 декабря • обновлено в 16:25
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Поплатились за "х*хлов"! В Украине озвучили вердикт по скандальным "Воровайкам"

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если в репертуаре российской группы "Воровайки" есть антиукраинские песни, то Служба безопасности и Государственная пограничная служба не пустят их на территорию Украины.

Такую позицию выразил он на пресс-конференции в четверг, 5 декабря, передает "Укринформ".

"Существует уже устоявшаяся практика Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины: те представители российской эстрады, которые ездят на оккупированные территории Крыма и Донбасса, или кто приезжает туда с нарушением, без разрешения Украины, их не допускают на территорию Украины", – сказал Геращенко.

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"Вороваек" не пустят в Украину

"Вороваек" не пустят в Украину

Гордон

Замминистра заверил, что сам никогда не слышал о группе.

"Если она была на территории Украины, которая сейчас оккупирована, с нарушением законодательства Украины, то я уверен, что и СБУ, и пограничники не пропустят их на нашу территорию. Если эта группа или ее авторы делали заявления, что Крым это Россия, или в их песнях это пелось, то очень хорошо, что вы обратили внимание на этот вопрос. Я уверен, что руководство ГПСУ и СБУ обратит на это внимание", – сказал он.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в свою очередь добавил, что если у исполнительниц шансона не будет запрета от государственных органов, они смогут въехать в Украину.

"Если будет проведена определенная работа, которую могут инициировать патриотически настроенные граждане, или мы, или СБУ вынесет соответствующее решение, они не будут допущены на территорию Украины", – пообещал он.

Напомним, недавно "Воровайки" выпустили песню с угрозами Украине:

"Курица — не птица, х*хлы — не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица — не птица, х*хлы — не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что группа "Воровайки" запланировала концерты в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве в феврале 2020 года.

  • Международный центр культуры и искусств "Жовтневий" в Киеве опроверг выступление исполнительниц шансона.

  • Выяснилось, что "Воровайки" выступали в "ЛНР" и отличились пренебрежительными высказываниями об украинцах.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я бы этих "вороваек" тоже и на порог не пустил. Но не за "х*хлов", а за то, что их "продукт" - низкопробный ширпотреб. А упоминание слова "х*хлы"… Ну, как вам сказать? Гоголь, например, тоже писал: "Сам не знаю, какая у меня душа, х*хлацкая или ру*ская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малор*ссиянину перед ру*ским, ни ру*скому пред малорос*иянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую." По нынешним временам это, наверное, тоже крамола, но… Неужели из-за этого Гоголя следует считать укр*инофобом и с*паратистом? Ну, ей-Богу
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Pollak John
Pollak John
нечего вообще впускать в Украину этих рекламщиков уголовного мира .Пусть на Росии там свой лагерный шансон рекламируют и развивают .
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