Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала тело без фотошопа.

В Instagram 43-летняя артистка опубликовала снимок, который не стала обрабатывать в фоторедакторах.

На фото Волочкова позирует в ярком малиновом купальнике. Он открывает зону живота, на котором виднеются складки, похожие на целлюлит.

Примечательно, что комментарии к фото Волочкова закрыла, поскольку часто нарывается на критику своих поклонников.

Анастасия Волочкова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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