Во имя правды: российский режиссер пошла на смелый шаг в защиту Сенцова

Российский режиссер Елизавета Стишова, которая получила на 53-м Международном кинофестивале награду в виде 15 тыс. евро, отдала эти деньги родителям украинского узника Кремля Олега Сенцова.
Ее отметили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада", пишет "Московский комсомолец".
Как отмечается, на церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова.
Елизавета Стишова
Положенную ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Лия Ахеджакова призвала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается Кремлем в тюрьме.
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