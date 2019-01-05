Внезапно оторвался тромб: умер известный советский актер

Народный артист России, актер Театра на Таганке, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Иван Бортник скончался на 80-м году в ночь на 5 января.

Об этом сообщила его супруга Татьяна Борзых. "Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб", – цитирует ее слова ТАСС.

Отмечается, что до этого здоровье уже подводило Бортника, ведь в прошлом августе он был госпитализирован. Тем летом артиста привезли в клинику с подозрением на инфаркт. Однако позже медики московской больницы обследовали артиста и не подтвердили поставленный диагноз.

Иван Бортник ТАСС

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Иван Бортник сыграл в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и других.

Кадр из "Место встречи изменить нельзя"

Иван Бортник и Владимир Высоцкий

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