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Внезапно исчезла: Россия отомстила Вайкуле за Крым

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Известную латвийскую певицу Лайму Вайкуле не пригласили на новогодние шоу на российском телевидении.

Выступления артистки не были включены в программу голубых огоньков ни на одном из телеканалов РФ. При этом, в прошлом году, передает Рамблер, Вайкуле участвовала в представлении на Первом канале.

Отмечается, что подобным образом Россия, вероятнее всего, отомстила певице за ее резкие высказывания о незаконной аннексии Крыма. Как заявила Вайкуле, "европейцам туда ездить запрещено" за любые деньги.

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Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле

Teleprogramma.pro

Пользователи по-разному отреагировали на происходящее. Большинство с желчью написали, что полюбившаяся россиянам Вайкуле якобы "уже надоела" и "не имеет ни голоса, ни внешности".

Им в ответ подметили, что на самом деле не Россия избавилась от певицы, а именно латвийка "выкинула Рашу".

Внезапно исчезла: Россия отомстила Вайкуле за Крым
Внезапно исчезла: Россия отомстила Вайкуле за Крым
Внезапно исчезла: Россия отомстила Вайкуле за Крым
Внезапно исчезла: Россия отомстила Вайкуле за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года Вайкуле заявила, что не поедет с концертами в аннексированный Крым, несмотря на большие гонорары.

  • В России бурно отреагировали на подобные слова. В частности, депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал певицу.

  • Позже в эфире пропагандистского канала Вайкуле попыталась оправдаться и сказала, что ее неправильно поняли. На самом деле, в Крым она поехать может, но только, если на это дадут разрешение в Латвии.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Лайма Вайкуле
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
отлично хай пиздует на Украину
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