Влюблена: Седокова подогрела слухи о новом романе

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подтвердила слухи о романе.

В этом она призналась в гостях в шоу "Пятница с Региной", уточнив, что влюбилась, и раскрыв детали личной жизни (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я встретилась с человеком, и меня ударило током. Я надеюсь, этого никто никогда не узнает, потому что если узнает…. Нет (у него нет жены. - ред)", — сказала певица.

Анна Седокова скриншот

Она пояснила, что никогда не позволит себе быть в отношениях с женатым мужчиной. По словам Седлоковой, она никогда не боролась за внимание представителей другого пола.

"Если тебе приходится бороться за мужчину, то зачем тебе это надо. Это не правильно. Это ни одной женщине моего характера счастья не приносило. Почему-то кто-то решил, 70% женщин, что я должна сейчас сделать так, туда, победить его, завоевать. Я не боролась никогда. Я всегда уходила, когда-то раньше, чем нужно", – призналась Седокова.

Певица также рассказала, что когда была беременна сыном Гектором, ее возлюбленный сделал предложение. Однако звезда отказалась выходить замуж.

"Я поняла, что что-то не так. У меня был выбор: выйти замуж и потом опять развестись или подойти к нему и сказать "нет", — подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова дважды выходила замуж. Она считается многодетной матерью, ведь имеет две дочки – Монику и Алину, а также сына Гектора.

В ноябре 2019 года Седоковой приписывали роман с молодым спортсменом Андреем Мироновым. После программы с Тодоренко в сети также начала появляться информация, что она говорила о влюбленности именно по отношению к нему.

Андрей Миронов Instagram

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