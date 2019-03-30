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Влюблена: Седокова подогрела слухи о новом романе

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Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова подтвердила слухи о романе.

В этом она призналась в гостях в шоу "Пятница с Региной", уточнив, что влюбилась, и раскрыв детали личной жизни (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я встретилась с человеком, и меня ударило током. Я надеюсь, этого никто никогда не узнает, потому что если узнает…. Нет (у него нет жены. - ред)", — сказала певица.

Анна Седокова

Анна Седокова

скриншот

Она пояснила, что никогда не позволит себе быть в отношениях с женатым мужчиной. По словам Седлоковой, она никогда не боролась за внимание представителей другого пола.

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"Если тебе приходится бороться за мужчину, то зачем тебе это надо. Это не правильно. Это ни одной женщине моего характера счастья не приносило. Почему-то кто-то решил, 70% женщин, что я должна сейчас сделать так, туда, победить его, завоевать. Я не боролась никогда. Я всегда уходила, когда-то раньше, чем нужно", – призналась Седокова.

Певица также рассказала, что когда была беременна сыном Гектором, ее возлюбленный сделал предложение. Однако звезда отказалась выходить замуж.

"Я поняла, что что-то не так. У меня был выбор: выйти замуж и потом опять развестись или подойти к нему и сказать "нет", — подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова дважды выходила замуж. Она считается многодетной матерью, ведь имеет две дочки – Монику и Алину, а также сына Гектора.

В ноябре 2019 года Седоковой приписывали роман с молодым спортсменом Андреем Мироновым. После программы с Тодоренко в сети также начала появляться информация, что она говорила о влюбленности именно по отношению к нему.

Андрей Миронов

Андрей Миронов

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Персоны
Анна СедоковаРегина ТодоренкоАндрей Миронов
Место
Россия
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