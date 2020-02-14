Влюблен? Пономарев заинтриговал украинцев откровенным клипом 14 февраля

14 февраля украинский певец Александр Пономарев выпустил откровенный клип на песню "Щастя неземне".

Видео появилось на YouTube и за несколько часов собрало десятки положительных комментариев. В сети предположили, что Пономарев снова влюбился. Зрители отметили влюбленный взгляд певца и не сходящую с лица улыбку.

К тому же, артист стал еще и режиссером клипа: "Я люблю фотографировать и снимать видео, в каждое путешествие беру с собой камеру. Я не могу всех забрать на море, поэтому решил притащить море вам, чтобы добавить больше ярких красок в февральское заоконье. Хорошего настроения всем влюбленным теперь и в будущем!", — сказал Пономарев.

Отметим, что в клипе с певцом снялась очень эффектная брюнетка, которая показала свою роскошную фигуру в купальнике.

Кроме того, в комментарии OBOZREVATEL, певец рассказал, что с тизером клипа возникли неожиданные проблемы. "YouTube не хотел пропускать его из-за большого количества откровенных сцен. Поэтому нам пришлось писать письмо и разбираться. В итоге все получилось", — рассказал Пономарев.

Как писал OBOZREVATEL, на Рождество Пономарев, Винник и Таюне показали полную версию популярной колядки, вызвав восторг у украинцев. Видео собрало более миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев.

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