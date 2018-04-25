Владимира Преснякова срочно госпитализировали

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший госпитализирован с инфарктом.

72-летнего музыканта направили в один из московских кардиоцентров. Об этом сообщает "Дни.ру".

По данным издания, врачи стабилизировали его состояние. Кроме того, информацию о болезни Преснякова подтвердила телеканалу "РЕН ТВ" его супруга Елена. Она находится в Израиле и переживает за мужа.

Владимир Пресняков-старший

Сын музыканта Владимир Пресняков-младший пока никак не прокомментировал ситуацию. Однако по данным Telegram-канала 360tv, невестка артиста Наталья Подольская рассказала, что с ним сейчас все в порядке. Он лежит под наблюдением врачей и уже идет на поправку.

Стоит отметить, что Пресняков-старший стал известным, когда входил в ансамбль "О чем поют гитары". Позже он присоединился к "Самоцветам". Кроме того, Пресняков написал сотни песен, которые исполняют известные российские артисты.

Как сообщал "Обозреватель", сын Преснякова попал в базу украинского центра "Миротворец". 20 марта он похвалился теплым приемом в Киеве.