''Владимир — ангел'': скандальный украинский артист помолился за Путина

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил гражданство РФ, посетил Индию и помолился там за российского президента Владимира Путина.

Артист опубликовал в Instagram новое фото с татуировкой с изображением Путина, призвав "помолиться за Владимира сегодня вечером".

"В Индии дети дали мне тарелки с цветами и огнем, чтобы помолиться и пустить по святой реке Ганг. Одна из молитв была за Владимира Путина. Когда ребенок передавал тарелку, он сказал "Путин". Защитите его, дайте сил, здоровья", — написал Полунин.

Instagram Полунина

Сергей Полунин Фокус.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого. Он выразил поддержку Путину и пожелал России победы над ''злом''.