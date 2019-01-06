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''Владимир — ангел'': скандальный украинский артист помолился за Путина

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Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил гражданство РФ, посетил Индию и помолился там за российского президента Владимира Путина.

Артист опубликовал в Instagram новое фото с татуировкой с изображением Путина, призвав "помолиться за Владимира сегодня вечером".

"В Индии дети дали мне тарелки с цветами и огнем, чтобы помолиться и пустить по святой реке Ганг. Одна из молитв была за Владимира Путина. Когда ребенок передавал тарелку, он сказал "Путин". Защитите его, дайте сил, здоровья", — написал Полунин.

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''Владимир — ангел'': скандальный украинский артист помолился за Путина

Instagram Полунина

Сергей Полунин

Сергей Полунин

Фокус.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого. Он выразил поддержку Путину и пожелал России победы над ''злом''.

Персоны
Сергей ПолунинВладимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Или дурак или полный идиот!😕
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минин евген
минин евген
полунина кацапы покусали? или пукин в пузико поцеловал?
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Константинов Villi
Константинов Villi
Да, вот такой ангел, хуйло-ангел.))
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