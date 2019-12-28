Винник собрался покинуть Украину: стало известно, что произошло

Украинский певец Олег Винник собрался покинуть Украину на несколько месяцев.

Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Это огромная работа, я просто себе много в планах поставил. Потому что я много работал в прошлом году, я знаю, что все это знают. Творчества было не так достаточно", – сообщил Винник, пояснив, что собирается покинуть родину на полгода, чтобы в своей студии в Берлине записывать новые песни.

Олег Винник уезжает из Украины Скриншот

По словам артиста, последние недели стали тяжелыми. Винник не спит по ночам, так как лично контролирует монтаж телеверсии своего сольного концерта "Роксолана".

"Я очень счастлив, что именно я живу этим делом. Очень тяжело. Страшно. Никто этого не понимает. Главное, чтобы было красиво на экране", – добавил артист.

Олег Винник instagram/olegg.vynnyk

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