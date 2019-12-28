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28 декабря • обновлено в 07:05
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Винник собрался покинуть Украину: стало известно, что произошло

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Украинский певец Олег Винник собрался покинуть Украину на несколько месяцев.

Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Это огромная работа, я просто себе много в планах поставил. Потому что я много работал в прошлом году, я знаю, что все это знают. Творчества было не так достаточно", – сообщил Винник, пояснив, что собирается покинуть родину на полгода, чтобы в своей студии в Берлине записывать новые песни.

Олег Винник уезжает из Украины

Олег Винник уезжает из Украины

Скриншот

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По словам артиста, последние недели стали тяжелыми. Винник не спит по ночам, так как лично контролирует монтаж телеверсии своего сольного концерта "Роксолана".

"Я очень счастлив, что именно я живу этим делом. Очень тяжело. Страшно. Никто этого не понимает. Главное, чтобы было красиво на экране", – добавил артист.

Олег Винник

Олег Винник

instagram/olegg.vynnyk

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Теги
музыка шоу-бизнес
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