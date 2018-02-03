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"Винник? Остановите землю..." Как в сети злятся из-за итогов шоу "Самые красивые-2018"

6.1тЧитать новость на украинском

Пользователей сети, по всей видимости, разозлили результаты вручения премии "Viva! Самые красивые-2018".

В основном, их гнев обрушился на украинского певца Олега Винника, которого накануне назвали самым красивым мужчиной страны.

Под соответствующим постом на странице журнала "Viva!" в Facebook появилось множество возмущенных комментариев.

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Среди самых популярных:

- "Винник? Остановите землю, сойду...";

- "Это шутка года что ли - про Винника? О Боже, сельские бабки потратили все свои сбережения на смс. Это ж каким местом он красив-то? "Мордою хоч пацюки бий". Або "кинь у ставок - жодна жаба не виживе". Скажите, что это страшный сон";

- "Винник - дедушка Зианджи";

- "Мда, неужели в Украине так все плохо с мужиками".

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Досталось и самой красивой женщине - певице Ольге Поляковой.

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"В номинации победительницы - полная подстава. У Холоденко еще сначала в декабре было больше 11 тысяч, а у Поляковой около 4 с половиной, ее опережали даже Санина и Дорофеева с Кошмал. Догнать и тем более обогнать Холоденко она никак не могла. Поэтому и скрыли результаты. Нечестная победа!" - пишут комментаторы.

Правда, у победителей сразу же нашлись защитники.

"Не совсем понимаю, в чем виноваты победители главных номинаций, уважаемые судьи? В том, что за них проголосовали люди? Я не являюсь фанатом Олега Винника, но если миллионы женщин от него без ума, - это что-то значит. Оля Полякова - красотка и трудоголик! Победа заслужена!" - утверждают они.

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"Почему напали на Винника? А в прошлых годах были красивые: Шустер, Комаровский... они что внешне красивые? Голосуют за харизматичность, популярность, "внутреннее содержание", - написали поклонники Винника.

А частности, под постами самого Винника в соцсетях - в основном, только восторженные комментарии.

Как сообщал "Обозреватель", уроженку Черкасс признали самой красивой замужней женщиной мира.

Персоны
Олег ВинникОля Полякова
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