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17 марта • обновлено в 10:47
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Винни Харлоу появилась на обложке модного журнала

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Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу появилась на обложке модного журнала Grazia Italia.

Кадры фотосъемки были опубликованы на ее странице в социальной сети Instagram.

Модель с редким заболеванием кожи появилась на обложке модного журнала

instagram.com/winnieharlow

На фотографиях 25-летняя знаменитость запечатлена в белой рубашке, пуловере в желто-рыжую клетку и коротких желтых шортах Fendi, полностью оголяющих ноги.

Модель с редким заболеванием кожи появилась на обложке модного журнала

instagram.com/winnieharlow

Также на Харлоу надеты гольфы бежевого цвета и белые туфли на массивном каблуке. В руках она держит ярко-желтый клатч.

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Автор
Мария Дидык
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