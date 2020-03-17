Модель с редким заболеванием кожи появилась на обложке модного журнала

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу появилась на обложке модного журнала Grazia Italia.
Кадры фотосъемки были опубликованы на ее странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/winnieharlow
На фотографиях 25-летняя знаменитость запечатлена в белой рубашке, пуловере в желто-рыжую клетку и коротких желтых шортах Fendi, полностью оголяющих ноги.
instagram.com/winnieharlow
Также на Харлоу надеты гольфы бежевого цвета и белые туфли на массивном каблуке. В руках она держит ярко-желтый клатч.
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