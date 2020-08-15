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Виктор Цой стал легендой. В нем все было этого создано

Дмитрий Травин
Дмитрий Травин
Шоу
2,4 т.
Виктор Цой разбился 30 лет тому назад

Виктор Цой разбился 30 лет тому назад. Вести

Тридцать лет со дня гибели Виктора Цоя. В Петербурге появился памятник. Я ныне живу бок о бок с домом, где жил Цой, но монумент поставили у метро: там людей побольше. Вот подошла тетя, перекрестилась на святого Цоя, поклонилась и отошла. Душу спасает. Вот кинодокументалист с камерой: пытается брать интервью. Вот промчался на велике безумный фанат, орал что-то. На футболке –Цой. Вот другой фанат: ходит, машет руками, чуть не подпрыгивает: давайте споем. Подкатывает к тетям и дядям, но те молча "фоткаются" и уходят. Фанат возвращается "к своим" на скамеечку, принимает стакан и сам запевает. Всем пофиг. Народ-то не принял. На фоне Виктора снимается семейство, затем другое, третье… Птичка вылетает.

Кстати, надо сказать, на этом фоне Птичка и впрямь вылетает. Монумент хорош. Именно потому, что это не памятник Цою, а памятник Легенде о прекрасном Цое, которая является одной из определяющих легенд моего поколения, так ждавшего перемен и так мало для них делавшего. Для меня лично Виктор не столь уж много значил, хотя нельзя не отдать дань его харизме. Для меня символ эпохи – Андрей Макаревич. Над его песнями и по сей день порой "медитирую". Но Легендой стал Цой, поскольку в нем все было создано для Легенды. Если кто из молодых не знает, почему, приходите в сквер у "Ветеранов": монумент скажет.

Я буду, конечно, туда приходить, благо это – "моё метро". Сейчас я уже не тот, что был тридцать лет назад. И уже никогда тем человеком не буду. Но памятник этот – память и обо мне. Поскольку он – память о тех мечтах, которые не сбылись, и том образе моего поколения, который был выдуман Цоем и воплощен для миллионов зрителей в "Ассе" Сергея Соловьева. Мы оказались совсем другими. В шестьдесят лет разумом понимаешь, каким ты на самом деле был в тридцать. Однако душой понимать это не хочется. И для души теперь есть бронзовая Легенда о Цое.

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Источник:Фейсбук Дмитрия Травина
РоссияВиктор Цой
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