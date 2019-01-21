Весь в крови: стало известно о драке Виторгана с любовником Собчак

В российских СМИ появилась информация о том, что артист и муж ведущей Ксении Собчак Максим Виторган избил кинорежиссера Константина Богомолова, которому приписывают роман с супругой комика.
Инцидент якобы произошел в кафе. Виторган ворвался в заведение, где сидел Богомолов, и вскоре началась словесная перепалка.
После этого мужчины вышли на улицу разобраться в ситуации. Обратно, говорят, режиссер вернулся уже с разбитым носом и окровавленным лицом.
Максим Виторган
Instagram Максим Виторган
Константин Богомолов
life.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.
В декабре 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
Собчак сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
1 января Виторган, обнародовал совместное фото пары на своей странице в сети, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным для себя.
До этого Виторган впервые вышел на публику без кольца на пальце.
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