Весь в крови: стало известно о драке Виторгана с любовником Собчак

В российских СМИ появилась информация о том, что артист и муж ведущей Ксении Собчак Максим Виторган избил кинорежиссера Константина Богомолова, которому приписывают роман с супругой комика.

Инцидент якобы произошел в кафе. Виторган ворвался в заведение, где сидел Богомолов, и вскоре началась словесная перепалка.

После этого мужчины вышли на улицу разобраться в ситуации. Обратно, говорят, режиссер вернулся уже с разбитым носом и окровавленным лицом.

Максим Виторган Instagram Максим Виторган

Константин Богомолов life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.