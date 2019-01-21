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Весь в крови: стало известно о драке Виторгана с любовником Собчак

6.8тЧитать материал на украинском

В российских СМИ появилась информация о том, что артист и муж ведущей Ксении Собчак Максим Виторган избил кинорежиссера Константина Богомолова, которому приписывают роман с супругой комика.

Инцидент якобы произошел в кафе. Виторган ворвался в заведение, где сидел Богомолов, и вскоре началась словесная перепалка.

После этого мужчины вышли на улицу разобраться в ситуации. Обратно, говорят, режиссер вернулся уже с разбитым носом и окровавленным лицом.

Максим Виторган

Максим Виторган

Instagram Максим Виторган

Константин Богомолов

Константин Богомолов

life.ru

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Персоны
Максим ВиторганКсения Собчак
Место
Россия
Тег
Новости России
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Livesey David
Livesey David
Сам на это "публичной" женщине женился, никто не заставлял, а теперь ходи рогами стучи.
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