"Верните обратно": украинская певица удивила фанов новым образом

Украинская певица Ольга Полякова примерила на себя новый образ женщины-кошки.

Фотографией в леопардовом комбинезоне и с "ушками" на голове суперблондинка поделилась на своей странице в Instagram.

"Мяу, у нас на клипе (видеоработа "Королева ночи". ― ред.) ― 1 000 000 просмотров", ― подписала фото Полякова.

Instagram polyakovamusic

Поклонники на новый образ певицы отреагировали неоднозначно: кто-то пришел в восторг, а кого-то удивило отсутствие традиционного кокошника.

"Ого, Полякова без кокошника? Верните нашу Олю", ― написала пользовательница Елизавета Тюнина.

"Красотка", "Кошечка", "Сногсшибательная", ― одарили певицу комплиментами фаны.

Instagram polyakovamusic

Как писал OBOZREVATEL, перехавшая в РФ украинская певица призналась в любви к своей стране.