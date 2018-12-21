Ведущие М1 снялись в фильме “Секс и ничего личного”

Горячая романтическая комедия “Секс и ничего личного” вышла в широкий прокат 20 декабря. Фильм создан “Star Media” при поддержке Госкино. Его режиссёром стала Ольга Ряшина, а над сценарием работали Сергей Притула и команда “Вар’яти Шоу”.

“Звёздами” киноленты стали и лица главного музыкального телеканала Украины М1 — Мила Еремеева и Денис Христов. Телевизионный опыт помог им органично держаться в кадре и чувствовать себя уверенно.

Мила Еремеева

"Это не первое мое появление в кино. Я одесситка, которая выросла на съёмочной площадке! Начинала с массовки, впоследствии — и в эпизоды попала. Потом моя болтливая натура с головой нырнула в телевидение, и тут меня не обошло громкое “Камера! Мотор!”. Клип певицы Alyosha “Бегу” также без меня в кадре не остался. Теперь пришло время и полнометражного украинского кино. Приятно и гордо даже не играть, а быть в привычной для себя роли — ведущей М1. И не исключаю варианта, что вскоре и на лавры Роксоланы посягну!", — улыбается Мила Еремеева.

Денис Христов

"В фильме я играю репортёра, оказавшегося на гей-параде, в самом, так сказать, эпицентре пикантных событий: любовном треугольнике между главным героем и ещё двумя персонажами", — комментирует Денис Христов.