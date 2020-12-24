Валерий Харчишин: задайте певцу острый вопрос

Гостем программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 24 декабря, станет певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители Obozrevatel TV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Валерием Харчишиным в четверг, 24 декабря, в 17:30.